Gazi Fişek Fabrikası'ndaki iş kazasında ölen Ferhat Öz Kırıkkale'de toprağa verildi - Son Dakika
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Gazi Fişek Fabrikası'ndaki iş kazasında ölen Ferhat Öz Kırıkkale'de toprağa verildi

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Gazi Fişek Fabrikası\'ndaki iş kazasında ölen Ferhat Öz Kırıkkale\'de toprağa verildi
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MKE Gazi Fişek Fabrikası'nda 27 Eylül'de bakım ve onarım sırasında meydana gelen iş kazasında hayatını kaybeden 31 yaşındaki Ferhat Öz, Kırıkkale'de toprağa verildi. Nokta Camii'ndeki cenaze törenine Kırıkkale Valisi ve Milli Savunma Bakan Yardımcısı katıldı.

Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKE) Gazi Fişek Fabrikası'nda bakım ve onarım çalışmaları sırasında meydana gelen iş kazasında hayatını kaybeden 31 yaşındaki Ferhat Öz, memleketi Kırıkkale'de son yolculuğuna uğurlandı.

Edinilen bilgiye göre, 27 Eylül'de Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKE) Gazi Fişek Fabrikası'nın su ısıtma merkezinde yürütülen bakım ve onarım çalışmaları sırasında iş kazası meydana geldi. Kazada bakım onarım işçisi Ferhat Öz (31) hayatını kaybetti. Öz'ün cenazesi, işlemlerin ardından Ankara'dan memleketi Kırıkkale'ye getirildi. Evli ve bir çocuk babası Öz için Nokta Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. İkindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Öz'ün cenazesi toprağa verildi.

Cenaze törenine Kırıkkale Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu, Mühimmat ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Durmuş, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Rüfai Şahin, Belediye Başkanı Ahmet Önal, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hasan Acar, İl Emniyet Müdürü Mustafa Işık, MKE yöneticileri, Öz'ün mesai arkadaşları, yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: İHA
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