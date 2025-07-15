Gazi Hikmet Özcanlı\'ya yönelik çirkin ifadeye gözaltı

Sosyal medya üzerinden gazi Hikmet Özcanlı'ya yönelik tepki çeken ifadeler kullanan şüpheli, emniyet ekipleri tarafından Ümraniye'de gözaltına alındı.

Gazi Hikmet Özcanlı, sosyal medya hesabından kendi fotoğrafını "Ayaklarımı geri verin barışalım" ifadeleriyle paylaşmıştı.

TEPKİ ÇEKEN YORUM

Gazi Özcanlı'nın bu paylaşımına bir kişi "Aldığın parayı geri ver menfacı olmayın" yorumunu yaptı. Söz konusu ifadeler sosyal medyada büyük tepki çekerken, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, aşağılayıcı ifadelerde bulunduğu iddia edilen şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini duyurdu.

GÖZALTINA ALINDI

'Halkı Kin ve Düşmanlığa Alenen Tahrik' suçundan başlatılan soruşturma kapsamında şüpheli, emniyet ekipleri tarafından Ümraniye'de gözaltına alındı.