Gazi ve Eşi Karbonmonoksit Gazından Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Gazi ve Eşi Karbonmonoksit Gazından Hayatını Kaybetti

Kırıkkale'de gazi Celal Türkoğlu ve eşi, karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetti.

04.05.2025 17:27
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Karbonmonoksit gazından zehirlenen gazi ve eşi toprağa verildi

KIRIKKALE - Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesine bağlı Irmak köyünde, karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybeden gazi ve eşi, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Yahşihan ilçesine bağlı Irmak köyü Yeşilöz mevkisindeki meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gazi Celal Türkoğlu ve eşi Sündüs Türkoğlu (64), ikamet ettikleri evde karbonmonoksit gazından zehirlendi. Yakınları tarafından durumun fark edilmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu. Sağlık ve jandarma ekiplerinin olay yerine intikal etmesiyle yapılan kontrolde, Türkoğlu çiftinin hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma ekipleri tarafından evde geniş çaplı inceleme yıldı. Cenazeler, otopsi için Kırıkkale Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Otopsi işlemlerinin ardından Türkoğlu çifti, Irmak köyünde düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze namazına katılan Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, yakınlarına başsağlığı diledi.

Celal Türkoğlu'nun askerlik hizmeti sırasında gözünden yaralanması nedeniyle 2023 yılında "gazi" unvanı aldığı öğrenildi.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kırıkkale, Türkoğlu, Yahşihan, 3-sayfa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Gazi ve Eşi Karbonmonoksit Gazından Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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