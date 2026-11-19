Gaziantep Araban'da iddiaya göre kontrolden çıkan otomobil takla attı, 2 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Gaziantep'in Araban ilçesinde Ergen mevkiinde iddiaya göre kontrolden çıkan otomobil takla attı, kazada 2 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Gaziantep'in Araban ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin takla attığı kazada 2 kişi yaralandı.
Kaza, Araban ilçesi Ergen mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsü öğrenilemeyen 27 AAE 216 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak takla attı. Kazada 2 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin durumu 112 Acil Sağlık Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
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