Gaziantep'in İslahiye ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, İslahiye ilçesi Altınüzüm Mahallesi çevre yolunda meydana geldi. İddiaya göre, D. Ersü (29) yönetimindeki 11 EF 776 plakalı Skoda marka otomobil, Ali G. (24) yönetimindeki 27 NZ 530 plakalı Tofaş marka otomobille çarpıştı. Kazada otomobil sürücüleri D.E. ile A.G. ve 27 NZ 530 plakalı araçta yolcu konumunda bulunan B.M.A. (20) yaralandı. Olay yerine ihbar üzerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla İslahiye Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.