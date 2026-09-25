Gaziantep İslahiye\'de kaldırıma uçan otomobil takla attı, sürücü hafif yaralandı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde kontrolden çıkan otomobil kaldırıma uçarak ters döndü. Kazada sürücü hafif yaralandı.

Kaza, İslahiye çevre yolu Ağabey Mahallesi mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, 70 AAU 575 plakalı aracın sürücüsü L.Y., henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç, ters takla atarak yol kenarındaki kaldırıma çıktı. Kaza sonrası olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada hafif yaralanan sürücüsü hastaneye kaldırıldı. Ters dönen araç ise ekiplerin çalışmalarının ardından çekiciyle kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.