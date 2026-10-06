Gaziantep Nizip'te ev yangınında 1 kişi yaralandı, çok sayıda kişi son anda kaçtı - Son Dakika
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Gaziantep Nizip'te ev yangınında 1 kişi yaralandı, çok sayıda kişi son anda kaçtı

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Gaziantep Nizip\'te ev yangınında 1 kişi yaralandı, çok sayıda kişi son anda kaçtı
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Gaziantep'in Nizip ilçesinde bir evde çıkan yangında, aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda kişi kendini son anda dışarı attı. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında 1 kişi hafif yaralanırken evde maddi hasar oluştu ve soruşturma başlatıldı.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde bir evde çıkan yangında içeride bulunanlar kendini son anda dışarı attı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken 1 kişi hafif yaralandı.

Yangın, Nizip ilçesi İstiklal Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, çok sayıda kişinin bulunduğu evde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın evi tamamen sararken çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı sonrası olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Aralarında çocukların da olduğu evdeki çok sayıda kişi ise son anda kendini dışarı attı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü. Yangında 1 kişi hafif yaralanırken evde maddi hasar meydana geldi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Gaziantep Nizip'te ev yangınında 1 kişi yaralandı, çok sayıda kişi son anda kaçtı - Son Dakika
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