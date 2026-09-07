Gaziantep Nizip'te jandarma 10'ar yıl cezalı iki hükümlüyü yakaladı, şahıslar tutuklandı
Gaziantep'in Nizip ilçesinde jandarma ekipleri, haklarında uyuşturucu ticareti ve hırsızlık suçlarından 10'ar yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.S. ve A.O.'yu yakaladı. Şüpheliler, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Gaziantep'te kesinleşmiş 10'ar yıl cezayla aranan 2 şahıs, jandarma ekiplerince yakalandıktan sonra adli makamlarca tutuklandı.
Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Nizip ilçesinde yapılan çalışmalar neticesinde, uyuşturucu ticareti yapmak suçundan hakkında 10 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.S. isimli şahıs ile hırsızlık suçundan hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.O. isimli şahıs yakalandı.
Şüpheli şahıslar sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: İHA
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