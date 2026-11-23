Gaziantep'te 6 ayrı suçtan aranan ve 21 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, jandarma ekiplerince yakalandıktan sonra tutuklandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Çalışmalar neticesinde, Oğuzeli ilçesinde hırsızlık ve mala zarar verme suçları başta olmak üzere 6 ayrı suçtan aranan ve hakkında 21 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.A. isimli şahsın JASAT ekiplerince yakalandı.

Şüpheli şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.