Gaziantep\'te 1,5 Milyon TL\'lik Kaçak Malzeme Ele Geçirildi

Gaziantep'te jandarma ekiplerinin bir iş yerine yaptığı operasyona 1,5 milyon TL değerinde gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılıkla mücadeleye yönelik operasyon yapıldı. Operasyon çerçevesinde, Şahinbey ilçesinde İ.Ş. isimli şahsa ait işyerine baskın yapıldı. İş yerin yapılan aramalarda piyasa değeri toplam 1,5 milyon TL olan gümrük kaçağı 53 adet cep telefonu, 25 adet kablosuz kulaklık, 27 adet akıllı kol saati, 187 adet şarj adaptörü ve 187 adet şarj kablosu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı. - GAZİANTEP