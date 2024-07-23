Gaziantep'te 1,5 Ton Antep Fıstığı Çalan Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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Gaziantep'te 1,5 Ton Antep Fıstığı Çalan Şüpheli Yakalandı

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Nizip ilçesinde bir vatandaşın fıstık bahçesinden çalınan 1,5 ton Antep fıstığı olayıyla ilgili çalışma yaptı. Yapılan araştırma sonucunda şüphelinin müştekinin oğlu olduğu tespit edildi ve şüpheli gözaltına alındı. Ele geçirilen fıstıklar sahibine teslim edildi.

23.07.2024 10:16
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Gaziantep'te babasının fıstık bahçesinden 1,5 ton Antep fıstığı çalan şüpheli, jandarma ekiplerince yakalandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Nizip ilçesinde M.Ö. isimli vatandaşın fıstık bahçesindeki 90 ağaçta bulunan 1,5 ton Antep fıstığının çalınması olayı ile ilgili çalışma yaptı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde JASAT ekiplerince yapılan geniş çaplı araştırma ve soruşturma neticesinde olayın şüphelisinin müştekinin oğlu M.Ö. olduğu tespit edildi. Babasının tarlasından Antep fıstığı çalan şüpheli şahıs fıstıklarla birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheli M.Ö. hakkında gerekli yasal işlemler başlatılırken ele geçirilen Antep fıstığı sahibine teslim edildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Gaziantep'te 1,5 Ton Antep Fıstığı Çalan Şüpheli Yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gaziantep'te 1,5 Ton Antep Fıstığı Çalan Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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