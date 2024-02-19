Gaziantep'te Jandarma Ekipleri 1 Milyon TL Değerinde Kaçak Malzeme Ele Geçirdi - Son Dakika
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Gaziantep'te Jandarma Ekipleri 1 Milyon TL Değerinde Kaçak Malzeme Ele Geçirdi

Gaziantep\'te Jandarma Ekipleri 1 Milyon TL Değerinde Kaçak Malzeme Ele Geçirdi

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında yapılan çalışmada, A.E.Y. ve N.C. isimli 2 şahsa ait işyerinde yapılan aramada 1 Milyon 218 Bin TL değerinde kaçak cep telefonu, akıllı kulaklık, akıllı kol saati, şarj aleti ve parfüm ele geçirildi. Yakalanan şüpheli şahıslar hakkında yasal işlemler başlatıldı.

19.02.2024 09:53
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Gaziantep'te jandarma ekipleri 1 milyon TL değerinde kaçak malzeme ele geçirdi. 2 şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadeleye yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yaptı. Şehitkamil ilçesinde A.E.Y. ve N.C. isimli 2 şahsa ait işyerinde yapılan arama neticesinde piyasa değeri 1 Milyon 218 Bin TL olan 25 adet kaçak cep telefonu, 248 adet Akıllı Kulaklık, 110 adet akıllı kol saati, 459 adet Şarj Aleti, 123 adet Parfüm ele geçirildi. Yakalanan şüpheli şahıslar hakkında yasal işlemler başlatıldığı bildirildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Gaziantep'te Jandarma Ekipleri 1 Milyon TL Değerinde Kaçak Malzeme Ele Geçirdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gaziantep'te Jandarma Ekipleri 1 Milyon TL Değerinde Kaçak Malzeme Ele Geçirdi - Son Dakika
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