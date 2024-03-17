Gaziantep\'te 10 yıldır aranan şüpheli çember operasyonuyla yakalandı

Marmaray'da temizlik personeli, kadın güvenliğe bıçakla saldırdı, o anlar kamerada

Göztepe Marmaray İstasyonu'nda temizlik görevlisi olarak çalışan Çetin A., güvenlik görevlisi Gülnihal K.'yi bıçakla yüzünden yaraladı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Yüzünden bıçaklanan kadına hastanede 40 dikiş atıldı. Olay, Cuma günü akşam saatlerinde Göztepe Marmaray İstasyonu'nda meydana geldi. İddiaya göre, istasyonda temizlik görevlisi olarak çalışan Çetin A.(36), aynı istasyonda güvenlik görevlisi olarak çalışan Gülnihal K.'ye bıçağıyla saldırmaya başladı. Gülnihal K., yüzünden aldığı bıçak darbesiyle kanlar içerisinde yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan kadının yüzüne 40 dikiş atıldığı öğrenildi. Polis ekipleri tarafından yakalanan Çetin A. gözaltına alındı. Çetin A. emniyetteki sorgusunda Gülnihal K.'ye kin beslediğini, olayı bundan dolayı gerçekleştirdiğini ifade etti. 11 ayrı suç kaydı olduğu tespit edilen Çetin A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.