Gaziantep\'te 12 Yıl Hapis Cezası Bulunan Şüpheli Yakalandı

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Gaziantep'te jandarma ekipleri tarafından 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli saklandığı adreste yakalandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik Şehitkamil ilçesinde operasyon düzenledi. Operasyonda uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama ile basit yaralama suçundan hakkında 12 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.K. isimli şahıs gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheli şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP