Gaziantep'te 18 yaşındaki Mehmet Akdeniz'i öldüren 4 sanık için müebbet istendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Gaziantep'te 18 yaşındaki Mehmet Akdeniz'i öldüren 4 sanık için müebbet istendi

Gaziantep\'te 18 yaşındaki Mehmet Akdeniz\'i öldüren 4 sanık için müebbet istendi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep'te 30 Ağustos 2025'te parkta motosikletli saldırı sonucu ölen 18 yaşındaki Mehmet Akdeniz'in davasında savcı, 4 sanık için 'iştirak halinde kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası istedi. Mahkeme, tutuklu sanıkların tahliye talebini reddederek duruşmayı erteledi; aile tasarlayarak öldürme cezası talep etti.

Gaziantep'te 30 Ağustos 2025'te parkta motosikletli şahısların silahlı saldırısına uğrayarak hayatını kaybeden 18 yaşındaki Mehmet Akdeniz'in ölümüne ilişkin davada mütalaa açıklandı. Savcı mütalaada, sanıklar hakkında "iştirak halinde kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasını istedi.

Gaziantep'te 30 Ağustos 2025'te parkta motosikletli şahısların silahlı saldırısına uğrayarak hayatını kaybeden 18 yaşındaki Mehmet Akdeniz'in ölümüne ilişkin davanın 4'üncü duruşması Gaziantep 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmada, tutuklu sanıklar, sanık avukatları, maktul aile ve avukatları hazır bulundu.

Maktulün ailesi, sanıkların "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Duruşmada savunma yapan sanıklar ise pişman olduklarını belirterek beraat ve tahliye talebinde bulundu.

Sanık avukatları, mütalaaya karşı savunma hazırlamak için mahkemeden süre talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık avukatlarının süre talebini kabul ederek tutuklu sanıkların mevcut hallerinin devamına karar verdi. Duruşma, ileri bir tarihe ertelendi.

Olayın geçmişi

Olay, 30 Ağustos tarihinde Şahinbey ilçesine bağlı Bülbülzade Parkı'nda meydana geldi. İddiaya göre Mehmet Akdeniz isimli şahıs ve arkadaşları, 2 motosikletle olay yerine gelen 4 şüpheli tarafından silahlı saldırıya uğradı. Vücuduna aldığı mermilerle yere yığılan genç ağır yaralandı. Çevredekilerin durumu 112 Acil Sağlık Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan Mehmet Akdeniz isimli genci hastaneye kaldırdı. Hastaneye kaldırılan genç doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Olayın ardından harekete geçen Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili 2 si Mehmet Akdeniz'in arkadaşı, 1'i saldırganlara yardım eden şahıs olmak üzere toplam 7 şüpheliyi olayda kullanılan silahlarla birlikte yakalayarak gözaltına almıştı.

Kaynak: İHA

Mehmet Akdeniz, Gaziantep, Güvenlik, 3. Sayfa, Mahkeme, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Gaziantep'te 18 yaşındaki Mehmet Akdeniz'i öldüren 4 sanık için müebbet istendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dilenci kılığına giren tiyatrocudan zabıtalara sürpriz kutlama Dilenci kılığına giren tiyatrocudan zabıtalara sürpriz kutlama
Öksürük ve yutkunamama şikayetiyle gitti, akciğerinden çıkan doktorları bile şaşkına çevirdi Öksürük ve yutkunamama şikayetiyle gitti, akciğerinden çıkan doktorları bile şaşkına çevirdi
İran’dan ABD’ye peş peşe saldırılar Gözetleme balonunu ile gemiler vuruldu İran'dan ABD'ye peş peşe saldırılar! Gözetleme balonunu ile gemiler vuruldu
Derbide hayatını kaybetmişti Oğluyla ilk kez maça gittiği ortaya çıktı Derbide hayatını kaybetmişti! Oğluyla ilk kez maça gittiği ortaya çıktı
Fenerbahçe’deki kritik görüşme ortaya çıktı Hakan Safi’den Aziz Yıldırım’a bomba çıkış Fenerbahçe'deki kritik görüşme ortaya çıktı! Hakan Safi'den Aziz Yıldırım'a bomba çıkış
Muhittin Böcek dosyasında 2 mağdur kadının daha ifadesi ortaya çıktı Muhittin Böcek dosyasında 2 mağdur kadının daha ifadesi ortaya çıktı

15:46
İş yerinin önüne gönderdiler Haraç vermeyen kardeşlere lokmalı ölüm tehdidi
İş yerinin önüne gönderdiler! Haraç vermeyen kardeşlere lokmalı ölüm tehdidi
15:22
Veyis Ateş tahliye edildi
Veyis Ateş tahliye edildi
15:15
Melih Gökçek’in oğlu ve gelini adliyede
Melih Gökçek'in oğlu ve gelini adliyede
15:05
Davutoğlu şüpheli sıfatıyla adliyede
Davutoğlu şüpheli sıfatıyla adliyede
14:53
OVP sonrası yeniden hesaplandı İşte en düşük memur maaşı için konuşulan rakam
OVP sonrası yeniden hesaplandı! İşte en düşük memur maaşı için konuşulan rakam
14:16
Aralarında tanınmış isimler de var 184 hesaba erişim engeli getirildi
Aralarında tanınmış isimler de var! 184 hesaba erişim engeli getirildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.09.2026 15:54:03. #7.12#
SON DAKİKA: Gaziantep'te 18 yaşındaki Mehmet Akdeniz'i öldüren 4 sanık için müebbet istendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement