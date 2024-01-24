19:25 • •
19:18 •
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran ile ilişkilerimizin geliştirilmesine yönelik olarak 10 yeni anlaşmaya imza attık•
19:14 • •
Gaziantep'te jandarma ekipleri tarafından 11 ayrı suçtan 28 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şüpheli yakalandı.
Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı, 11 ayrı suçtan 28 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.D. isimli şahsı, Şehitkamil ilçesinde düzenlediği operasyonla gözaltına aldı.
Şüpheli, adliyeye sevk edildikten sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP
Son Dakika › 3.Sayfa › Gaziantep'te 28 yıl hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı - Son Dakika