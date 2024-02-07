Gaziantep'te 29 otodan hırsızlık yapan şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Gaziantep'te 29 otodan hırsızlık yapan şüpheli yakalandı

Gaziantep\'te 29 otodan hırsızlık yapan şüpheli yakalandı

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık olaylarını önlemek amacıyla gerçekleştirdikleri operasyonda, 29 ayrı otodan hırsızlık yaptığı tespit edilen bir şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheli, tutuklanarak adli makamlara sevk edildi.

07.02.2024 09:40
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Gaziantep'te polis ekipleri tarafından 29 ayrı otodan hırsızlık yaptığı tespit edilen 1 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri hırsızlık olaylarının önlenmesine yönelik operasyon yaptı. Operasyonda 29 ayrı otodan hırsızlık yaptığı tespit edilen şüpheli yakalandı.

Yakalanan şüpheli çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Gaziantep'te 29 otodan hırsızlık yapan şüpheli yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gaziantep'te 29 otodan hırsızlık yapan şüpheli yakalandı - Son Dakika
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