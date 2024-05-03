Gaziantep\'te 3 Ayrı Motosiklet Hırsızlığı Şüphelisi Yakalandı

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Gaziantep'te polis ekipleri tarafından 3 ayrı motosiklet hırsızlığı yaptığı belirlenen şüpheli yakalandı.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçenin farklı noktalarında farklı tarihlerde meydana gelen 3 ayrı motosiklet hırsızlığı olayları ile ilgili çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmaları sonucu 3 ayrı motosiklet hırsızlığı olayını gerçekleştirdiği tespit edilen şüpheli yakalandı.

Yakalanan şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı. - GAZİANTEP