Gaziantep'te polis ekipleri tarafından 3 ayrı motosiklet hırsızlığı yaptığı belirlenen şüpheli yakalandı.
Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçenin farklı noktalarında farklı tarihlerde meydana gelen 3 ayrı motosiklet hırsızlığı olayları ile ilgili çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmaları sonucu 3 ayrı motosiklet hırsızlığı olayını gerçekleştirdiği tespit edilen şüpheli yakalandı.
Yakalanan şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı. - GAZİANTEP
Son Dakika › 3.Sayfa › Gaziantep'te 3 Ayrı Motosiklet Hırsızlığı Şüphelisi Yakalandı - Son Dakika
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