Gaziantep\'te Ağ ile Balık Avına Suçüstü!

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Gaziantep'te ağ ile balık avlama yasağına uymayan şüpheli şahıs jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Bot Timleri, Yavuzeli ilçesinde bulunan Fırat Nehri üzerinde önleyici kolluk devriyesi icra etti. Devriye esnasında, nehir üzerinde yasak olmasına rağmen ağ atarak balık avladığı tespit edilen E.K. isimli şahıs suçüstü yakalandı. Yakalanan şahsa ait olduğu tespit edilen 4 bin 800 metre ağ, 4 adet şişme lastik, 4 adet bot küreği, 1 adet zıpkın ve 3 adet av malzemesi ele geçirildi. Olay sırasında kullanılan malzemelere el konuldu.

E.K. isimli şahıs hakkında av yasağına uymaması sebebiyle idari işlem başlatıldı. - GAZİANTEP