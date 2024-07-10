3.Sayfa

Gaziantep'te anız yangını ormanlık alana zarar verdi

Yangın ekiplerin çalışması sonucu söndürüldü

GAZİANTEP - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde çıkan yangında 10 dönüm anız ve ormanlık alan zarar gördü.

Yangın, İslahiye ilçesi kırsal Yeniköy Mahallesi dağ eteklerinde bulunan buğday ekili alandaki anızın yanması ile başladı. Daha sonra meşelik alana sıçrayan yangın nedeniyle bölgeye İslahiye Orman İşletme Şefliğine bağlı ekiplerin yanı sıra Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İslahiye İtfaiye Amirliğine bağlı ekipler yönlendirildi. Çıkan yangına 3 arazöz ve 2 itfaiye aracıyla 17 personel ile müdahale edildi. Yangın, kısa bir süre sonra kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.