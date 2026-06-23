Gaziantep'te Arpa Tarlasında Yangın - Son Dakika
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Gaziantep'te Arpa Tarlasında Yangın

Gaziantep\'te Arpa Tarlasında Yangın
23.06.2026 18:27
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Gaziantep'in Araban ilçesinde çıkan yangında 55 dönüm arpa tarlası yandı; araştırma başlatıldı.

Gaziantep'in Araban ilçesinde çıkan yangında hasada hazır 55 dönüm arpa yanarak kullanılamaz hale geldi.

Olay, Araban ilçesine bağlı kırsal Güllüce Mahallesi Batal Mevkii'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, tarım arazisinde henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek üretici Hüseyin Azrak'a ait hasada hazır 55 dönümlük arpa tarlasını sardı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevlerin çevredeki buğday ve arpa ekili alanlara sıçramasını önledi. Yangın kontrol altına alınırken, 55 dönümlük arpa tarlası tamamen yanarak kül oldu.

Yangının ardından bölgeye giderek incelemelerde bulunan Araban Ziraat Odası ve Sarımsak Üretici Birliği Başkanı Hasan Altun, çiftçiye geçmiş olsun dileklerini iletti. Altun, hasat döneminde vatandaşların daha dikkatli olması gerektiğini belirterek, "Hasada hazır tarım alanlarının bulunduğu bölgelerden geçen vatandaşlarımızdan çevreye yanıcı ve yakıcı madde atmamalarını rica ediyoruz. Çiftçilerimizin de ürünlerini vakit kaybetmeden hasat etmeleri büyük önem taşıyor" dedi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Gaziantep, Çiftçilik, 3. Sayfa, İtfaiye, Tarım, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Gaziantep'te Arpa Tarlasında Yangın - Son Dakika

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