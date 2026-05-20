Gaziantep\'te bayram öncesi denetimler sıklaştırıldı

Gaziantep'te Kurban Bayramı öncesi sebze ve meyve halinde denetimler sıklaştırıldı.

Gaziantep'te sebze ve meyve toptancı hallerinde, son dönemde yaşanan fiyat hareketliliklerini kontrol altına almak, arz-talep dengesini bozucu faaliyetleri engellemek ve tüketicilerin haksız fiyat artışlarına maruz kalmasını önlemek amacıyla Kurban Bayramı öncesi denetimler en üst seviyeye çıkarıldı. Ticaret İl Müdürlüğü öncülüğünde, zabıta ve vergi ekiplerinin de katılımıyla Toptancı Hali'nde faaliyet gösteren komisyoncu ve tüccarlara yönelik eş zamanlı saha denetimi gerçekleştirildi. Denetimlerde ürünlerin üretim yeri, miktarı, alış fiyatı ve toptan satış fiyatları karşılaştırılarak, maliyet artışıyla uyuşmayan fahiş fiyat uygulamaları incelendi.

Ayrıca alış ve satış faturaları, müstahsil makbuzları ve komisyon belgeleri de muhasebe ve vergi mevzuatı açısından kontrol edildi. Amaçlarının kayıt dışı ticareti önlemek ve piyasada adil fiyat dengesini korumak olduğu ifade edildi. Diğer yandan yapılan denetimlerde, ürün künyesinde tahrifat yaptığı, sisteme bildirimde bulunmadığı veya haksız fiyat artışı yaptığı belirlenen işletmelerin Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na bildirilerek idari para cezası uygulandığı bildirildi.

"Denetimlerimizi sıklaştırdık"

Denetimlerle ilgili konuşan Gaziantep Ticaret İl Müdürü Burhan Kahraman, "Şimdi piyasa gözetimi denetimi kapsamında, biz il genelinde denetimlerimizi yapmakla birlikte özellikle ramazan ve kurban bayramı öncesi sebze- meyve hallerinde denetimlerimizi biraz daha sıklaştırdık. Bu denetimlerimizi büyükşehir belediye zabıta personeli, ticaret il müdürlüğü personeli ile maliyeden bulunan personellerle birlikte gerçekleştiriyoruz. Biz burada bu ürünlerin bakanlık tarafından oluşturulan hal kayıt sisteminde kayıtları olup olmadığını kontrol ediyoruz. Eğer burada herhangi bir usulsüzlük durumu söz konusu ise bununla ilgili tutanak düzenliyoruz. Ayrıca künyelerini kontrol ediyoruz. Biz bu ürünü tarladan sofraya gelinceye kadar dijital ortamda ve bunların takibini yapabiliyoruz. Bir de fiziksel olarak denetim yapıyoruz. Bu hal kayıt sistemindeki fiyatlarla fiziksel fiyatları kontrol ediyoruz. Burada herhangi bir eksiklik herhangi bir aksaklık durumu söz konusu olduğu gibi tutanak düzenleyip bunu haksız fiyat değerlendirme kurumuna gönderiyoruz" dedi.

"Vatandaşların mobil uygulaması üzerinden fiyatları inceleme şansı var"

Vatandaşların da mobil üzerinden hal kayıt sisteminden fiyat ve ürün detayı takibi yapabileceğini söyleyen Kahraman, "Ürünlerin fiyatları, tarladan kim tarafından ne zaman nerede üretildiği hal kayıt sisteminde görülmektedir. Biz bunu da dijital olarak takip ediyoruz. Fiyatları burada vatandaşlarımızın da Hal kayıt sistemi mobil uygulaması üzerinden inceleme şansı var. Bu uygulama üzerinden künyeleri kontrol etmek suretiyle fiyatlandırmayı görebiliyorlar. Ürünlerde, fahiş fiyat olduğunu düşündüklerinde CİMER üzerinden, ALO 175 üzerinden bize bildirdikleri takdirde bunla ilgili de yasal işlem yapıyoruz. Bizim burada amacımız cezalandırmak değil. Öncelikle dürüst esnafı hakkını korumak, tüketicilerimiz de haklarını savunmak amacıyla bu denetimleri sık bir şekilde yapıyoruz. Ben dürüst esnafımıza yapmış olduğu ticaretten dolayı kendilerine teşekkür ediyorum. Tüketicilerimizin de bu konuda bize yardımcı olmalarını ve hızlı bir şekilde ulaşmalarını istiyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP