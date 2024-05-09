Gaziantep'te Beton Tankeri Kazasının Görüntüleri Ortaya Çıktı - Son Dakika
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Gaziantep'te Beton Tankeri Kazasının Görüntüleri Ortaya Çıktı

Gaziantep\'te Beton Tankeri Kazasının Görüntüleri Ortaya Çıktı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde meydana gelen kazada, karşı şeride geçerek yolcu minibüsüne çarpan beton tankerinin kazadan önceki görüntüleri ortaya çıktı. Kazada 9 kişi hayatını kaybederken, 11 kişi yaralandı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, beton tankerinin süratli bir şekilde ilerlediği görülüyor.

09.05.2024 11:45
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Gaziantep'in İslahiye ilçesinde karşı şeride geçerek yolcu minibüsünü biçen ve 9 kişinin ölümüne sebep olan beton tankerinin kazadan hemen önceki görüntüleri ortaya çıktı.

Kaza, İslahiye ilçesi Hassa kara yolu Ağabeyi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Hatay'ın Hassa ilçesi istikametinden Gaziantep'in İslahiye ilçesine giden Mehmet G. yönetimindeki 56 AAB 043 plakalı beton tankeri, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek İslahiye ilçesinden Hassa ilçesi yönüne seyir eden Latif Örs yönetimindeki 27 K 2127 plakalı yolcu minibüsüne çarptı. Feci kazada 9 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır 11 kişi ise yaralandı. Kaza ile ilgili incelemeler devam ederken beton tankerinin kazadan hemen önceki görüntüleri ortaya çıktı. Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde, beton tankerinin otoyolda süratli bir şekilde gittiği anlar yer aldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Gaziantep'te Beton Tankeri Kazasının Görüntüleri Ortaya Çıktı - Son Dakika

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