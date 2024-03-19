Gaziantep'te 4 adet küçükbaş hayvanı çalan şüpheli yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Gaziantep'te 4 adet küçükbaş hayvanı çalan şüpheli yakalandı

Gaziantep\'te 4 adet küçükbaş hayvanı çalan şüpheli yakalandı

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Oğuzeli ilçesinde bir vatandaşın 4 adet küçükbaş hayvanının çalınması olayıyla ilgili çalışma yaptı. İ.A. isimli şüpheli şahıs yakalanırken, çalınan hayvanlar sahibine teslim edildi.

19.03.2024 16:36  Güncelleme: 16:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep'te 4 adet küçükbaş hayvanı çalarak sattığı tespit edilen şüpheli şahıs jandarma ekiplerince yakalandı. Hayvanları çalan şüpheli tutuklanırken satılan şahıstan geri alınan hayvanlar ise sahibine teslim edildi.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Oğuzeli ilçesinde ikamet eden bir vatandaşın 4 adet küçükbaş hayvanının çalınması olayı ile ilgili çalışma yaptı. Cumhuriyet Başsavcılığı takip ve koordinesiyle önleyici kolluk devriyesi esnasında hırsızlık olayını gerçekleştirdiği tespit edilen İ.A. isimli şüpheli şahıs yakalandı. Yakalanan şahsın, çaldığı küçükbaş hayvanları N.K. isimli şahsa sattığı tespit edildi. Şahıs gözaltına alınırken, bulunan hayvanlar ise sahibine teslim edildi.

Operasyon sonucunda şüpheli N.K. isimli şahıs hakkında çalıntı malları satın almak suçundan adli işlem başlatılırken hırsızlık şüphelisi İ.A. isimli şahıs ise çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Gaziantep, Jandarma, Hırsızlık, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Gaziantep'te 4 adet küçükbaş hayvanı çalan şüpheli yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:37 Adalet Bakanı Tunç: Derbideki olaylara karışan 38 kişinin kimliği tespit edildi, futbolculara yönelik bir soruşturma yok Adalet Bakanı Tunç: Derbideki olaylara karışan 38 kişinin kimliği tespit edildi, futbolculara yönelik bir soruşturma yok
16:23 Fenerbahçe’den Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’a yanıt: Açıklamalarını üzüntü ile takip ettik Fenerbahçe'den Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a yanıt: Açıklamalarını üzüntü ile takip ettik
15:30 9 yaşındaki çocuğun cinsel organını koparan sapık, “Sünnet oldunuz mu“ diye sormuş 9 yaşındaki çocuğun cinsel organını koparan sapık, "Sünnet oldunuz mu" diye sormuş
15:18 Pençe-Kilit operasyon bölgesinde 1 asker şehit oldu, 4 asker yaralandı Pençe-Kilit operasyon bölgesinde 1 asker şehit oldu, 4 asker yaralandı
14:31 Erdoğan: Ekonomide seçim sonrası için felaket senaryoları yazanlar var, onları yakından takip ediyoruz Erdoğan: Ekonomide seçim sonrası için felaket senaryoları yazanlar var, onları yakından takip ediyoruz
16:17 Gökhan Gönül, Türkiye U21 Milli Takımı’nda yardımcı antrenörlük görevine getirildi Gökhan Gönül, Türkiye U21 Milli Takımı'nda yardımcı antrenörlük görevine getirildi
16:11 Kızıl Goncalar dizisindeki “Ramazan“ sahnesi seyircileri sinirlendirdi Kızıl Goncalar dizisindeki "Ramazan" sahnesi seyircileri sinirlendirdi
16:06 Trabzon’da CHP otobüsüne taşlı saldırı düzenlendi Trabzon'da CHP otobüsüne taşlı saldırı düzenlendi
15:59 Ligden çekilecekler mi Fenerbahçe tarihi kararını KAP’a bildirdi Ligden çekilecekler mi? Fenerbahçe tarihi kararını KAP'a bildirdi
15:54 Bakan Özhaseki ve Ali İhsan Yavuz’a Sakarya’da İsrail protestosu: Ticareti kesin artık Bakan Özhaseki ve Ali İhsan Yavuz'a Sakarya'da İsrail protestosu: Ticareti kesin artık
15:36 Bu kadınlar o taraftarları nasıl durdursun Herkes Trabzonspor-Fenerbahçe maçındaki görevli güvenlikleri konuşuyor Bu kadınlar o taraftarları nasıl durdursun! Herkes Trabzonspor-Fenerbahçe maçındaki görevli güvenlikleri konuşuyor
15:10 Arnavutköy-İstanbul Havalimanı metrosunda seferler 31 Mart’a kadar ücretsiz Arnavutköy-İstanbul Havalimanı metrosunda seferler 31 Mart'a kadar ücretsiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2024 16:59:59. #1.13#
SON DAKİKA: Gaziantep'te 4 adet küçükbaş hayvanı çalan şüpheli yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement