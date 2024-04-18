Gaziantep'te cinayetten hapis cezası verilen zanlı Yalova'da yakalandı - Son Dakika
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Gaziantep'te cinayetten hapis cezası verilen zanlı Yalova'da yakalandı

Gaziantep\'te cinayetten hapis cezası verilen zanlı Yalova\'da yakalandı

Yalova İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle aranan A.S.'nin Yalova'da yakalandığını bildirdi. A.S., Gaziantep Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 'kendini savunamayacak yakın akrabayı öldürme' suçundan 18 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

18.04.2024 21:46
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Gaziantep'te cinayetten hapis cezası verilen zanlı Yalova'da yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Yalova İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle aranan A.S.'nin Armutlu ilçesi Bayır Mahallesi'nde bir adreste olduğu bilgisine ulaştı. Jandarma tarafından şüphelinin bulunduğu ikamete düzenlenen operasyonda, 'kendini savunamayacak yakın akrabayı öldürme' suçundan Gaziantep Ağır Ceza Mahkemesince 18 yıl 9 ay hapis cezası verilmesi nedeniyle aranan A.S. yakalandı.

Gözaltına alınan A.S.'nin jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. - YALOVA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Gaziantep'te cinayetten hapis cezası verilen zanlı Yalova'da yakalandı - Son Dakika

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