Gaziantep'te DEAŞ Finansman Şüphelisi Yakalandı

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Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, DEAŞ terör örgütüne finansman sağlayan şüpheliyi yakaladı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, DEAŞ terör örgütünün finansman kaynaklarının deşifre edilmesi ve finanse edilmesinin engellenmesine yönelik Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma ve Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda çalışma yaptı. TEM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan istihbarı çalışmalar sonucunda terör örgütü DEAŞ'a finansman sağladığı tespit edilen Y.K.B. isimli şahıs, Oğuzeli ilçesinde saklandığı eve yapılan operasyonla kıskıvrak yakalandı. İkamette yapılan arama sonucunda tespit edilen dijital materyallere ise el konuldu.

Gözaltına alınan şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. - GAZİANTEP