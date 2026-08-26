Gaziantep\'te Elyaf Fabrikasında Yangın

Gaziantep'te elyaf fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince alınarak söndürüldü.

Şehitkamil ilçesi 5. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Günteks Elyaf adlı fabrikada, saat 03.30 sıralarında çıkan yangın kısa sürede büyüdü. 112 acil çağrı merkezinde yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. İtfaiye yangına toplam 47 araç ve 75 personelle müdahale etti. Alevler söndürülürken, 2 kişi dumandan etkilendi. Fabrikada ise büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.