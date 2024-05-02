Gaziantep\'te Emniyet Kemeri Denetimi Yapıldı

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Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı, yolcu güvenliğini sağlamak amacıyla dolmuş ve otobüslerde emniyet kemeri kullanımını denetleyen bir sivil trafik jandarma operasyonu gerçekleştirdi. Denetimlerde, sivil trafik jandarma ekipleri, yolcuları ve şoförleri emniyet kemeri kullanımının hayati önemi hakkında bilgilendirdi.

Trafik jandarma ekipleri, büyük araçların devrilmesi veya çarpışması durumunda meydana gelebilecek can kayıpları ve ağır yaralanmaların önlenmesinde emniyet kemerinin rolüne dikkat çekti. Yapılan açıklamada, emniyet kemeri kullanımının, yolcuların araç içinde veya dışına fırlamasını önleyerek hayat kurtardığı vurgulandı. - GAZİANTEP