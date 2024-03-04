Gaziantep'te faciadan dönüldü: Kontrolden çıkan kamyonet, 30 metreden okul bahçesine uçtu
Öğrencilerin derste olması faciayı önledi
GAZİANTEP - Gaziantep'te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet okul bahçesine uçtu. Sürücünün yaralandığı kaza sırasında öğrencilerin derste olması faciayı önledi.
Kaza, Şahinbey ilçesine bağlı Fırat Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yahya B. idaresindeki 21 GJ 558 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yaklaşık 30 metre yükseklikten Mareşal Fevzi Çakmak Ortaokulu'nun arka bahçesine uçtu. Kaza sonrası olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Öğrencilerin derste olması faciayı önledi
Kamyonetin okul bahçesine uçtuğu kaza sırasında öğrencilerin derste olması ise büyük bir faciayı önledi. Kazada yaralanan kamyonet sürücüsü Yahya B., olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gaziantep Şehir Hastanesi'ne kaldırdı.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
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