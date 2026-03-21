Gaziantep'te Fatal Kaza: Genç Sürücü Hayatını Kaybetti

21.03.2026 12:51
Oğuzeli'nde kontrolden çıkan araç takla atarak devrildi, 20 yaşındaki sürücü hastanede yaşamını yitirdi.

Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde kontrolden çıkarak takla atan aracın genç sürücüsü, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, dün sabah saatlerinde Oğuzeli ilçesi kırsal Sütlüce-Karadilek karayolunda meydana geldi. İddiaya göre, 20 yaşındaki Samet Daşdemir idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, yağışlı hava nedeniyle kontrolden çıkarak savruldu. Direksiyon hakimiyeti kaybolan otomobil, bir süre savrulduktan sonra takla atarak durabildi. Kaza sırasında araçta bulunan sürücüsü Samet Daşdemir ağır yaralandı. Yaralı sürücü, kazayı fark eden vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı sonrası olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Oğuzeli İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Daşdemir, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Cenaze, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan işlemlerin ardından teslim edilen yakınları tarafından kırsal Karaburun Mahallesi'nde defnedildi.

Jandarmanın kaza ile ilgili soruşturmasının sürdüğü öğrenildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Gaziantep, 3. Sayfa, Güvenlik, Oğuzeli, Kaza, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Emniyette yeni dönem İçişleri Bakanı ilk işareti verdi Emniyette yeni dönem! İçişleri Bakanı ilk işareti verdi
Telefondan annesiyle bayramlaşan Mehmetçik’in duygu dolu anları Telefondan annesiyle bayramlaşan Mehmetçik'in duygu dolu anları
Marco Asensio’ya bayramda hayatının şoku Marco Asensio'ya bayramda hayatının şoku
Akın Gürlek’in açıklaması sonrası CHP’de panik Özgür Özel, 4 milletvekilini Böcek’e gönderdi iddiası Akın Gürlek'in açıklaması sonrası CHP'de panik! Özgür Özel, 4 milletvekilini Böcek'e gönderdi iddiası
Görüntüler ortaya çıktı Genç futbolcuyu ölüme götüren saldırıda çakarlı araç detayı Görüntüler ortaya çıktı! Genç futbolcuyu ölüme götüren saldırıda çakarlı araç detayı
Bahçeli, Ülkü Ocakları’nın geliştirdiği yarış arabalarına isim verdi Bahçeli, Ülkü Ocakları'nın geliştirdiği yarış arabalarına isim verdi

12:17
İran’da Natanz Uranyum Zenginleştirme Tesisi vuruldu
İran'da Natanz Uranyum Zenginleştirme Tesisi vuruldu
11:58
Fenerbahçe’de deprem İşte yönetimin ’’Güle güle’’ dediği ilk isim
Fenerbahçe'de deprem! İşte yönetimin ''Güle güle'' dediği ilk isim
11:48
İran gizli silah iddiasını doğruladı: Menzilimiz hayal ettiklerinin ötesinde
İran gizli silah iddiasını doğruladı: Menzilimiz hayal ettiklerinin ötesinde
11:39
Onu daha önce böyle görmediniz Okuyup üflediler
Onu daha önce böyle görmediniz! Okuyup üflediler
11:13
MHP’nin bayram ziyaretine DEM’in Öcalan talebi damga vurdu
MHP'nin bayram ziyaretine DEM'in Öcalan talebi damga vurdu
10:23
Artık o motosiklete elini sürmez 390 bin TL ceza kesildi
Artık o motosiklete elini sürmez! 390 bin TL ceza kesildi
