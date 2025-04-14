Gaziantep'te Feci Kaza: Anne-oğul Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Gaziantep'te Feci Kaza: Anne-oğul Hayatını Kaybetti

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Gaziantep'te tır ile çarpışan otomobildeki anne ve oğlu hayatını kaybetti. Kaza anı kamerada.

14.04.2025 17:32
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Tır ile çarpışan otomobildeki anne-oğul hayatını kaybetti...Feci kaza kamerada

GAZİANTEP - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde tır ile çarpışan otomobilde bulunan anne ile oğlu hayatını kaybetti. Feci kaza anları ise yakındaki bir güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, saat 13.19'da İslahiye ilçesi Atatürk Mahallesi otogar kavşağında meydana geldi. İddiaya göre, T.G.yönetimindeki Mercedes marka 31 ADP 06 plakalı tır, dönel kavşaktan çıkmaya çalışan Mustafa Polat yönetimindeki Opel marka 34 KT 8311 plakalı otomobile çarptı. Kaza sonrası otomobil metrelerce savrulduktan sonra yol kenarındaki reklam panolarına çarparak durabildi. Feci kaza sonrası otomobil hurda yığınına dönerken ihbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Hastaneye kaldırılan anne-oğul kurtarılamadı

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, araçta sıkışan sürücüsü Mustafa Polat ile annesi Hüsne Evren Polat'ı güçlükle çıkardıktan sonra sağlık ekiplerine teslim edildi. Araçtan çıkarılan anne Hüsne Evren Polat'a sağlık ekiplerinin sedye üzerinde kalp masajı yapma anları ise dikkat çekti. Ağır yaralı olarak İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan anne-oğul, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazada ölen anne ile oğlunun cenazeleri, otopsi yapılmaz üzere hastane morguna kaldırıldı.

Kaza anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Anne ile oğlunu hayattan koparan feci kaza anı ise çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, dönel kavşaktan çıkmaya çalışan Mustafa Polat yönetimindeki otomobile, tırın hızla çarpma anı ve sonrasında otomobilin dönerek savrulma anı yer aldı. Görüntülerin devamında, otomobilin yol kenarındaki reklam panosuna hızla çarpıp durma anı ise dikkat çekti.

Kazada yara almayan tır sürücüsü gözaltına alınırken geniş çaplı soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

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Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Gaziantep'te Feci Kaza: Anne-oğul Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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