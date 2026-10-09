Gaziantep'te FETÖ davasında beraat eden Taner Nakıboğlu, itiraz sonrası tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Gaziantep'te FETÖ davasında beraat eden Taner Nakıboğlu, itiraz sonrası tutuklandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Gaziantep\'te FETÖ davasında beraat eden Taner Nakıboğlu, itiraz sonrası tutuklandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep'te FETÖ davasında beraat eden Taner Nakıboğlu, Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine yeniden tutuklandı. Nöbetçi 10. Ağır Ceza Mahkemesi, 24 Eylül'deki beraat ve tahliye kararına yapılan itirazı yerinde bularak Nakıboğlu'nun tutuklanmasına hükmetti.

Gaziantep'te FETÖ'ye yönelik davada Taner Nakıboğlu yeniden tutuklandı.

Gaziantep'te FETÖ'nün yeniden yapılanmasına yönelik davada beraat eden Taner Nakıboğlu hakkında, Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine tekrar tutuklama kararı verildi. Gaziantep 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 24 Eylül'de görülen karar duruşmasında Taner Nakıboğlu ile Orhan K.'nın beraatine karar verildi. Mahkemenin Nakıboğlu hakkındaki beraat ve tahliye kararına Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz etti. İtirazı değerlendiren nöbetçi 10. Ağır Ceza Mahkemesi, itirazı yerinde bularak Taner Nakıboğlu'nun tutuklanmasına hükmetti.

3 sanığa hapis cezası verilmişti

Gaziantep 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, FETÖ'nün yeniden yapılanmasına ilişkin yargılamada 3 sanık, 2 yıl 1 ay ile 7 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezalarına çarptırılmıştı. Mahkeme, Taner Nakıboğlu ile Orhan K.'nın beraatine karar verirken firari sanık Mustafa Bora Yıldız'ın dosyasını ayırmıştı.

Kaynak: İHA
Taner NakıboğluGaziantep3. SayfaGüvenlikGüncelEylülTerörSon Dakika

İstanbul’da çöken bina enkazındaki son kişi de çıkarıldı Ölü sayısı 5’e yükseldi İstanbul'da çöken bina enkazındaki son kişi de çıkarıldı! Ölü sayısı 5'e yükseldi
Sektörde tutunamadılar Coca-Cola, yüzlerce şubesi olan dev markayı satıyor Sektörde tutunamadılar! Coca-Cola, yüzlerce şubesi olan dev markayı satıyor
Aydın’da kahreden olay Çocuğunun telefonuyla eve koştu, banyoya girince yıkıldı Aydın'da kahreden olay! Çocuğunun telefonuyla eve koştu, banyoya girince yıkıldı
Güreş maçında akılalmaz olay Hakemi kaldırıp yere vurarak öldürdü Güreş maçında akılalmaz olay! Hakemi kaldırıp yere vurarak öldürdü
Bülent Ersoy ’Kaos’ çıkardı Bülent Ersoy 'Kaos' çıkardı
5 kişiye mezar olan binanın betonundan deniz kabukları çıktı 5 kişiye mezar olan binanın betonundan deniz kabukları çıktı
13:43
Hacıosmanoğlu istifa edecek mi Son noktayı “Beni tanıyorsunuz“ diyerek koydu
Hacıosmanoğlu istifa edecek mi? Son noktayı "Beni tanıyorsunuz" diyerek koydu
13:41
Maltepe’de çöken binanın bilirkişi ön raporu çıktı Kaçak katların yıkım kararı uygulanmamış
Maltepe'de çöken binanın bilirkişi ön raporu çıktı! Kaçak katların yıkım kararı uygulanmamış
13:02
Viral fotoğrafıyla gündeme gelen Meryem Cabbaroğlu, A Milli Takım hedefini anlattı
Viral fotoğrafıyla gündeme gelen Meryem Cabbaroğlu, A Milli Takım hedefini anlattı
12:59
Mustafa Aksu, fon vurgununda 100 milyon kaptırdı: Çok rahatsızım, sinirliyim
Mustafa Aksu, fon vurgununda 100 milyon kaptırdı: Çok rahatsızım, sinirliyim
12:10
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan dünyaya sert mesaj: Türkiye gerekirse sıkıntı çeker ama sırtını dönmez
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dünyaya sert mesaj: Türkiye gerekirse sıkıntı çeker ama sırtını dönmez
11:33
Özgür Özel, Bakan Göktaş’la ilgili iddiayı ortaya atan vekile fena patladı
Özgür Özel, Bakan Göktaş'la ilgili iddiayı ortaya atan vekile fena patladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2026 14:04:24. #7.13#
SON DAKİKA: Gaziantep'te FETÖ davasında beraat eden Taner Nakıboğlu, itiraz sonrası tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei