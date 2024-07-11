Gaziantep'te Fıstık Hırsızlıklarına Karşı Jandarma Önlem Alıyor - Son Dakika
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Gaziantep'te Fıstık Hırsızlıklarına Karşı Jandarma Önlem Alıyor

Gaziantep'te Antep fıstığı hasadının başlamasıyla birlikte artan fıstık hırsızlıklarını önlemek amacıyla jandarma ekipleri havadan dron, yerden de devriye ekiplerle silahlı nöbet tutuyor. Karkamış ilçesinde yapılan devriye sonucunda bir şüpheli fıstık çalarken yakalanarak gözaltına alındı.

11.07.2024 10:28
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Gaziantep'te yaklaşan Antep fıstığı hasadının başlamasıyla artan fıstık hırsızlıklarının önüne geçmek isteyen jandarma ekipleri, havadan dron, yerden de devriye ekiplerle silahlı nöbet tutuyor.

Gaziantep'te vatandaşların önemli geçim kaynağı olan fıstığın hasat döneminin başlaması ile birlikte, fıstık bahçelerinin güvenliğini sağlamak ve hırsızlık olaylarının önlenmesi amacıyla İl Jandarma Komutanlığı önlemlerini artırdı. Bu kapsamda, Karkamış ilçesinde icra edilen önleyici kolluk devriyesi sonucu Ö.Y. isimli vatandaşın bahçesinden 200 kg Antep fıstığı çalan M.K. isimli şüpheli şahıs fıstıklarla birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheli M.K. hakkında gerekli yasal işlemler başlatıldı ve olayda ele geçen Antep fıstığı sahibine teslim edildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Gaziantep'te Fıstık Hırsızlıklarına Karşı Jandarma Önlem Alıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gaziantep'te Fıstık Hırsızlıklarına Karşı Jandarma Önlem Alıyor - Son Dakika
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