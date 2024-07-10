Gaziantep'te Gölette Boğulan 2'si Kardeş 3 Çobanın Cenazesi Defnedildi - Son Dakika
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Gaziantep'te Gölette Boğulan 2'si Kardeş 3 Çobanın Cenazesi Defnedildi

Gaziantep\'te Gölette Boğulan 2\'si Kardeş 3 Çobanın Cenazesi Defnedildi

Gaziantep'te serinlemek için girdikleri gölette boğulan 2'si kardeş 3 çobanın cenazeleri, köylerinde kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları içinde defnedildi. Olay sonucunda 3 kişinin cesedi sudan çıkartılırken, Burhan Bilgin'in çobanlık yaparken türkü söylediği anlar geriye kaldı.

10.07.2024 13:20
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Gaziantep'te serinlemek için girdikleri gölette boğulan 2'si kardeş 3 çobanın cenazeleri, köylerinde kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları içinde defnedildi.

Olay, dün öğle saatlerinde sonra Şehitkamil ilçesi kırsal Kızıkhamurkesen Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, çobanlık yapan kardeşlerden serinlemek için gölete giren 12 yaşındaki Deniz Bilgin bir anda suda çırpınmaya başladı. Kardeşinin çırpındığını gören 19 yaşındaki Burhan Bilgin suya atlayıp kardeşini kurtarmaya çalışırken o da gözden kaybolunca 25 yaşındaki İsmail Uygun kardeşleri kurtarmak için suya atladı ancak o da gözden kayboldu. Kaybolan 3 kişiden birinin cesedi vatandaşlar tarafından sudan çıkartılırken olay yerine 112 Sağlık ekibi ve jandarma dalgıç ekibi ile AFAD arama kurtarma ekibi sevk edildi. Vatandaşların çabalarıyla diğer 2 kişinin de cesedi göletten çıkartıldı.

2'si kardeş 3 kişinin cenazesi defnedildi

2'si kardeş 3 çobanın cenazeleri, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin ardından Kızıkhamurkesen Mahallesi'nde yakınlarının gözyaşları içerisinde defnedildi. Boğularak hayatını kaybeden Burhan Bilgin'den geriye ise çobanlık yaparken türkü söylediği anlar kaldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Gaziantep, Sudan, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Gaziantep'te Gölette Boğulan 2'si Kardeş 3 Çobanın Cenazesi Defnedildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gaziantep'te Gölette Boğulan 2'si Kardeş 3 Çobanın Cenazesi Defnedildi - Son Dakika
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