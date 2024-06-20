Gaziantep'te Gölette Serinlemek İsterken 2 Gençten Birisi Kurtarıldı, Diğeri Kayboldu - Son Dakika
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Gaziantep'te Gölette Serinlemek İsterken 2 Gençten Birisi Kurtarıldı, Diğeri Kayboldu

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde serinlemek için girdikleri gölette çırpınmaya başlayan 2 gençten biri kurtarılırken, diğeri kayboldu. Kaybolan genç için arama çalışmaları sürüyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

20.06.2024 19:35
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Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde serinlemek için girdikleri gölette çırpınmaya başlayan 2 gençten biri kurtarılırken, diğeri kayboldu. Kaybolan genci arama çalışmaları sürüyor.

Olay, Nurdağı ilçesi kırsal Hamidiye Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, serinlemek için gölete giren 2 genç bir süre sonra suyun içinde çırpınmaya başladı. Gençleri fark eden çevredeki vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunarak yardıma koştu. Olay yerine çok sayıda jandarma, sağlık, UMKE ve AFAD ekibi sevk edildi. Gölete giren gençlerden biri çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. 16-17 yaşlarında olduğu öğrenilen Ömer T. isimli genç ise suda kayboldu. Ömer T.'yi arama çalışmaları devam ederken, olay yerine sualtı dalgıç ekipleri sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Gaziantep'te Gölette Serinlemek İsterken 2 Gençten Birisi Kurtarıldı, Diğeri Kayboldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gaziantep'te Gölette Serinlemek İsterken 2 Gençten Birisi Kurtarıldı, Diğeri Kayboldu - Son Dakika
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