Gaziantep'te Hapis Cezası Bulunan 3 Firari Yakalandı

Gaziantep'te jandarma ekipleri tarafından hakkında hapis cezası bulunan 3 firari şahıs yakalandı.
Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik Oğuzeli ilçesinde yapılan operasyonda, hakkında hapis cezası bulunan 3 firari şahıs yakalandı.
Operasyonda yakalanan M.A., A.Y. ve M.K. isimli şahıslar, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP
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