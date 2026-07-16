Gaziantep'te jandarma ekiplerince yapılan huzur-güven uygulamasında 87 aranan şahıs yakalandı.
Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ile mülki ve adli makamların koordinesinde huzur-güven uygulaması yapıldı. İl genelinde emniyet ve asayişin sağlanması, aranan şahısların yakalanması, uyuşturucu madde ticareti ve kaçakçılık suçlarına yönelik uygulamada 10 bin 191 şahıs ile 5 bin 246 araç sorgulandı.
Uygulama sonucunda 87 aranan şahıs yakalanırken 90 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı, 23 araç trafikten men edildi. Uygulama esnasında yol izin belgesi olmayan 3 yabancı uyruklu şahıs hakkında ise gerekli idari işlemler yapıldı. - GAZİANTEP
Son Dakika › 3. Sayfa › Gaziantep'te Huzur-Güven Uygulaması: 87 Aranan Yakalandı - Son Dakika
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