Gaziantep'te İnşaat İskelesi Çöktü: 1 İşçi Hayatını Kaybetti, 2 İşçi Yaralandı - Son Dakika
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Gaziantep'te İnşaat İskelesi Çöktü: 1 İşçi Hayatını Kaybetti, 2 İşçi Yaralandı

Gaziantep\'te İnşaat İskelesi Çöktü: 1 İşçi Hayatını Kaybetti, 2 İşçi Yaralandı

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde bir inşaatta ahşap iskelenin çökmesi sonucu 1 işçi hayatını kaybederken, 2 işçi yaralandı. İşçilerin dış cephe çalışması yaparken meydana gelen olayda, çöken iskeleden düşen işçiler ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan biri yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

22.02.2024 13:28
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Gaziantep'te bir inşaatta ahşap iskelenin çökmesi sonucu 1 işçi hayatını kaybederken 2 işçi yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde Şahinbey ilçesi Güneykent Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir rezidans inşaatında işçiler dış cephe çalışması yaparken üzerinde bulundukları ahşap iskele çöktü. İskelenin çökmesi sonucu 3 işçi yaralandı. Diğer işçilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, çöken iskeleden düşerek yaralanan işçileri ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırdı. Durumu ağır olan ve Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan yabancı uyruklu Musab Muhammed (28) yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Diğer işçilerin tedavisinin ise sürdüğü öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Gaziantep'te İnşaat İskelesi Çöktü: 1 İşçi Hayatını Kaybetti, 2 İşçi Yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gaziantep'te İnşaat İskelesi Çöktü: 1 İşçi Hayatını Kaybetti, 2 İşçi Yaralandı - Son Dakika
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