Gaziantep\'te Kaçakçılık Operasyonu: 5 Şüpheli Gözaltına Alındı

3.Sayfa

Gaziantep'te Jandarma ekipleri tarafından kaçakçılıkla mücadeleye yönelik yapılan operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonunda yürütülen kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında, Şehitkamil, Şahinbey, Nurdağı ve Oğuzeli ilçelerinde operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda, kaçakçılık faaliyetlerinde bulunduğu belirlenen 5 şüpheli gözaltına alındı.

Ekipler tarafından iki iş yerinde ve üç araçta gerçekleştirilen aramalarda, toplamda 8 bin 750 paket gümrük kaçağı sigara, 23 bin 800 adet makaron, 90 kilogram gümrük kaçağı tütün, 50 adet cinsel içerikli çikolata ve 10 kilogram gümrük kaçağı çay ele geçirildi.

Yakalanan şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı. - GAZİANTEP