Gaziantep'te Kırmızı Işık İhlaline 21 Milyon TL Cezası - Son Dakika
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Gaziantep'te Kırmızı Işık İhlaline 21 Milyon TL Cezası

Gaziantep\'te Kırmızı Işık İhlaline 21 Milyon TL Cezası
30.06.2026 13:44
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Gaziantep'te son 2 haftada 3,745 sürücüye kırmızı ışık ihlali nedeniyle 21.5 milyon TL ceza kesildi.

Gaziantep'te son 2 hafta içerisinde kırmızı ışık ihlali yaptığı tespit edilen 3 bin 745 araç sürücüsüne 21 milyon 530 bin TL idari para cezası kesildi.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde güvenliği artırmak ve kazaların önüne geçmek amacıyla kavşak ve trafiğin yoğun olduğu güzergahlarda denetimleri sıklaştırdı. Ekipler tarafından son iki hafta içerisinde gerçekleştirilen trafik denetiminde kırmızı ışık ihlali yaptığı tespit edilen 3 bin 745 araç sürücüsüne 21 milyon 530 bin TL idari para cezası uygulandı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Gaziantep, 3. Sayfa, Güvenlik, Ekonomi, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Gaziantep'te Kırmızı Işık İhlaline 21 Milyon TL Cezası - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gaziantep'te Kırmızı Işık İhlaline 21 Milyon TL Cezası - Son Dakika
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