Gaziantep\'te Korkunç Cinayet ve İntihar: Güvenlik Kamerası Görüntüleri Ortaya Çıktı

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Gaziantep'te Kahraman Bal isimli şahsın eşini öldürdükten sonra intihar ettiği anlara ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, şahsın montunun içindeki tabancayı çıkardıktan sonra eşi Elif Bal'a 2 el, kendi kafasına ise 1 el ateş etme anları saniye saniye yer aldı.

Olay, dün sabah saat 07.00 sıralarında Şehitkamil ilçesi 29 Ekim Mahallesi Maaşkuyu Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Kahraman Bal (27) isimli şahıs bir süredir geçimsizlik yaşadığı ve boşanma aşamasında olduğu eşi Elif Bal'ı (25) sabah işe gitmek için servis beklediği sırada kafasına tabanca ile vurarak öldürdükten sonra aynı silahla kendi kafasına sıkarak intihar etti.

Kahraman Bal isimli şahsın eşini öldürdükten sonra intihar ettiği anlara ait güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, şahsın montunun içindeki tabancayı çıkardıktan sonra eşi Elif Bal'a 2 el, kendi kafasına ise 1 el ateş etme anları saniye saniye yer aldı. Görüntülerin devamında karı-kocanın yere yığılmasının ardından olay sırasında çevrede bulunan vatandaşların panikle sağa sola kaçışması ise dikkat çekti.

Olaydan saatler önce 'ölüm' içerikli paylaşım yapmış

Eşini öldürdükten sonra kendi kafasına sıkarak intihar eden Kahraman Bal'ın olaydan saatler önce sosyal medyada yaptığı ölüm içerikli paylaşım yaptığı ortaya çıkmıştı. Bal'ın yaptığı paylaşımda, "Tahir olmak da ayıp değil, Zühre olmak da. Hatta sevda yüzünden ölmek de ayıp değil" ifadeleri yer almıştı. Feci olayda hayatını kaybeden genç çiftin 5 yaşında bir kız çocukları olduğu, Elif Bal'ın ise Nizip Devlet Hastanesi'nde güvenlik görevlisi olarak çalıştığı öğrenildi.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - GAZİANTEP