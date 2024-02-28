Gaziantep'te lüks otomobilin lastikleri jantlarıyla birlikte çalındı - Son Dakika
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Gaziantep'te lüks otomobilin lastikleri jantlarıyla birlikte çalındı

Gaziantep\'te lüks otomobilin lastikleri jantlarıyla birlikte çalındı

Gaziantep'in Nizip ilçesinde park halinde lüks otomobilin 4 lastiği jantlarıyla beraber çalındı. Araç sahibi şikayet üzerine faillerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Benzer olayların daha önce de yaşandığı belirtildi.

28.02.2024 10:02  Güncelleme: 10:03
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Gaziantep'in Nizip ilçesinde park halinde lüks otomobilin 4 lastiği jantlarıyla beraber çalındı. Sabah uyandığında şok manzara ile karşılaşan araç sahibini şikayeti üzerine failleri yakalamak için çalışma başlatıldı.

Olay, Nizip ilçesi Sultan Abdülhamit Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, gece saatlerinde evin önünde park halinde bulunan 27 AUG 774 plakalı lüks otomobilin 4 lastiği jantlarıyla beraber çalındı. Sabah uyandığında şok manzara ile karşılan araç sahibi, durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, lüks aracın lastik ve jantlarını çalan şahıs ya da şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

İlçede benzer olayların geçtiğimiz aylarda da yaşandığı öğrenildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Gaziantep'te lüks otomobilin lastikleri jantlarıyla birlikte çalındı - Son Dakika
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