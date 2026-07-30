Gaziantep\'te Motosiklet Denetimi: 665 Sürücüye Ceza

Gaziantep'te 3 günde 665 motosiklet sürücüsüne toplam 8 milyon 203 bin 634 lira idari ceza uygulandı, 251 motosiklet trafikten men edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince son 3 günde motosiklet denetimleri gerçekleştirdi. Ekiplerin, Serinevler, Barak, Çağdaş, Deniz, 75.yıl, Binevler, Kavaklık, Öğretmenevleri, Karşıyaka, Perilikaya, Savcılı, Kurbanbaba, Nuripazarbaşı, Merveşehir, Karacaahmet, Eydibaba, Fıstıklık mahallelerindeki denetimlerinde sürücü belgesiz, kasksız, plakasız ve abartı egzozlu motosiklet kullandığı tespit edilen 665 sürücüye toplam 8 milyon 203 bin 634 lira idari para cezası uygulandı.

Kurallara aykırı olduğu belirlenen 251 motosiklet ise trafikten men edildi.