Gaziantep'te motosiklet hırsızlığı anları güvenlik kamerasında - Son Dakika
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Gaziantep'te motosiklet hırsızlığı anları güvenlik kamerasında

Gaziantep\'te motosiklet hırsızlığı anları güvenlik kamerasında

Gaziantep'te bir şahsın motosikleti çaldığı anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Olay sonrası şüpheli yakalanırken çalınan motosiklet ise sahibine teslim edildi. Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili çalışma yaparak şüpheliyi yakaladı ve çalınan motosikleti sahibine teslim etti.

24.03.2024 08:46
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Gaziantep'te bir şahsın motosikleti çaldığı anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Olay sonrası şüpheli yakalanırken çalınan motosiklet ise sahibine teslim edildi.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede meydana gelen motosiklet hırsızlığı olayı ile ilgili çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar neticesinde, motosiklet hırsızlığı anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan şüpheli şahıs yakalandı. Çalınan motosiklet sahibine teslim edilirken, yakalanan şüpheli şahıs hakkında ise yasal işlem başlatıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Gaziantep'te motosiklet hırsızlığı anları güvenlik kamerasında - Son Dakika

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