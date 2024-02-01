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Gaziantep'te Narkotik Operasyonlarında 185 Kişi Tutuklandı - Son Dakika
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Gaziantep'te Narkotik Operasyonlarında 185 Kişi Tutuklandı

Gaziantep\'te Narkotik Operasyonlarında 185 Kişi Tutuklandı

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından ocak ayında yapılan operasyonlarda, 31 kilo 31 gram metamfetamin, 7 kilo 622 gram esrar, 1 kilo 321 gram sentetik kannabinoid, 441 gram eroin, 193 bin 563 adet uyuşturucu hap, 25 adet hassas terazi, 12 adet ruhsatsız tabanca ve 10 adet tüfek ele geçirildi. Operasyonlar kapsamında bin 645 şüpheli hakkında yasal işlem yapılırken, 185 şüpheli ise tutuklandı.

01.02.2024 14:23  Güncelleme: 14:24
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Gaziantep'te polis ekipleri tarafından narkotik suçlarla mücadele kapsamında ocak ayında yapılan operasyonlarda 185 kişi tutuklandı.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından ocak ayında yapılan operasyonlarda, 31 kilo 31 gram metamfetamin, 7 kilo 622 gram esrar, 1 kilo 321 gram sentetik kannabinoid, 441 gram eroin, 193 bin 563 adet uyuşturucu hap, 25 adet hassas terazi, 12 adet ruhsatsız tabanca ve 10 adet tüfek ele geçirildi.

Operasyonlar kapsamında bin 645 şüpheli hakkında yasal işlem yapılırken, 185 şüpheli ise tutuklandı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Gaziantep'te Narkotik Operasyonlarında 185 Kişi Tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gaziantep'te Narkotik Operasyonlarında 185 Kişi Tutuklandı - Son Dakika
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