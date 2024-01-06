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Gaziantep'te soluk borusuna yemek kaçan öğrenci, okul müdürünün Heimlich manevrasıyla hayata tutundu - Son Dakika
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Gaziantep'te soluk borusuna yemek kaçan öğrenci, okul müdürünün Heimlich manevrasıyla hayata tutundu

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesindeki Münifpaşa Ortaokulu'nda bir öğrenci, soluk borusuna kaçan yemek nedeniyle nefessiz kaldı. Okul müdürü tarafından yapılan Heimlich manevrasıyla öğrenci hayata döndü. O anlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Gaziantep\'te soluk borusuna yemek kaçan öğrenci, okul müdürünün Heimlich manevrasıyla hayata tutundu
06.01.2024 - 12:08,
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Gaziantep'te soluk borusuna yemek kaçan öğrenci, okul müdürünün yaptığı Heimlich manevrasıyla hayata tutundu. O anlar ise okulun güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olay, Gaziantep'in Şehitkamil ilçesine bağlı Münifpaşa Ortaokulu'nda meydana geldi. İddiaya göre, okulda öğrenim gören 5. sınıf öğrencisi Muhammed Fatih İsmail, teneffüs sırasında yemek yerken ağzındaki lokma soluk borusuna kaçtı. Olay sonrası çırpınmaya çalışan öğrenci, diğer öğrenci ve öğretmenler tarafından fark edildi.

Okul müdürünün Heimlich manevrası kamerada

Daha sonrasında ise Muhammed Fatih İsmail'e okul müdürü Cengiz Temiz Heimlich manevrası uygulamaya başladı. Okul müdürü Temiz'in manevrası sonrası İsmail'in soluk borusunu tıkayan yemek çıktı. Olay sonrası ölümden dönen öğrenci ile birlikte herkes de rahat bir nefes aldı. O anlar ise okuldaki güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA
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Şehitkamil, Gaziantep, Fatih, Güvenlik, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Gaziantep'te soluk borusuna yemek kaçan öğrenci, okul müdürünün Heimlich manevrasıyla hayata tutundu - Son Dakika


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