Gaziantep\'te otomobil takla attı: 1 ölü, 1 yaralı

Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1 ölü, 1 yaralı

GAZİANTEP - Gaziantep'in Karkamış ilçesinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil taklalar atarak refüje uçtu. Kazada 1 kişi ölürken 1 kişide yaralandı.

Kaza Gaziantep'in Karkamış Nizip yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Nurettin Kazcı idaresindeki 27 AEA 458 otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu taklalar atarak yol kenarına uçtu. Kazada araç sürücüsü Nurettin Kazcı ve annesi Hidayet Kazcı yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Nizip devlet hastanesine kaldırılırken durumu ağır olan anne Hidayet Kazcı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.