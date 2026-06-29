Gaziantep\'te Otomobil Yangını

Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobil, yangında kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgilere göre, plakası ve sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen otomobil Kurtuluş Mahallesi'nde seyir halindeyken motor bölümü alev aldı. Yangını fark eden sürücü, otomobili yol kenarına çekerek, araçta bulunan yolcularla birlikte aşağı indi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, kısa sürede yangını söndürdü. Otomobilde büyük hasara yol açan yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - GAZİANTEP