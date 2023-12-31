 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Gaziantep'te Otomobilin Çarptığı Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi

Gaziantep'te Otomobilin Çarptığı Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde, yolun karşısına geçmek isteyen 74 yaşındaki Mehmet Koçak'a plakası ve sürücüsü belirlenemeyen bir otomobil çarptı. Kazada ağır yaralanan yaşlı adam, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü ise panikle kaçtıktan sonra teslim oldu ve olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Gaziantep\'te Otomobilin Çarptığı Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti
31.12.2023 - 11:53,  Güncelleme: 11:55
Abone Ol

Gaziantep'te yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı yaşlı adam, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, dün öğle saatlerinde Şahinbey ilçesi Düztepe Mahallesi Özdemirbey Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, yolun karşısına geçmek isteyen 74 yaşındaki Mehmet Koçak'a plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen otomobil çarptı. Kaza sonrası metrelerce savrulan yaşlı adam, ağır yaralandı. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Koçak'ı ilk müdahalenin ardından yakınlardaki özel bir hastaneye kaldırdı. Yaşlı adam, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Mehmet Koçak'ın cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Kaza sonrası panikle kaçan otomobil sürücü daha sonra teslim olurken olayla ilgili soruşturmanın ise devam ettiği öğrenildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Mehmet Koçak, Gaziantep, Şahinbey, Trafik Kazaları, Hukuk, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Gaziantep'te Otomobilin Çarptığı Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti - Son Dakika


12:27
Selahattin Demirtaş'ın babası Tahir Demirtaş yaşamını yitirdi Selahattin Demirtaş'ın babası Tahir Demirtaş yaşamını yitirdi
12:19
Dünyaca ünlü oyuncu Tom Wilkinson hayatını kaybetti Dünyaca ünlü oyuncu Tom Wilkinson hayatını kaybetti
12:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı: Kimse bizi bölemeyecek, ay yıldızlı bayrağın yükselişi sürecek Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı: Kimse bizi bölemeyecek, ay yıldızlı bayrağın yükselişi sürecek
11:52
Süper Kupa skandalından iktidarı sorumlu tutan CHP: Milletimiz el birliği ile bu kirli oyunu boşa çıkarttı Süper Kupa skandalından iktidarı sorumlu tutan CHP: Milletimiz el birliği ile bu kirli oyunu boşa çıkarttı
10:56
Hamile kadını cinsel ilişki sırasında öldüren adamdan 'fantezi' savunması Hamile kadını cinsel ilişki sırasında öldüren adamdan "fantezi" savunması
10:55
On binlerin istifaya davet ettiği Netanyahu: Hamas'tan kurtulmayı planlıyorum ama işimden kurtulmayacağım On binlerin istifaya davet ettiği Netanyahu: Hamas'tan kurtulmayı planlıyorum ama işimden kurtulmayacağım
10:41
Kara para aklama suçlamasıyla tutuklanan Dilan Polat ruh ve sinir hastalıkları hastanesine götürüldü Kara para aklama suçlamasıyla tutuklanan Dilan Polat ruh ve sinir hastalıkları hastanesine götürüldü
10:20
Habermetre 2023'e damga vuran dizileri sıraladı! Kızılcık Şerbeti ve Yalı Çapkını başa baş gitti Habermetre 2023'e damga vuran dizileri sıraladı! Kızılcık Şerbeti ve Yalı Çapkını başa baş gitti

Son Dakika
12:27 Selahattin Demirtaş'ın babası Tahir Demirtaş yaşamını yitirdi
12:19 Dünyaca ünlü oyuncu Tom Wilkinson hayatını kaybetti
12:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı: Kimse bizi bölemeyecek, ay yıldızlı bayrağın yükselişi sürecek
11:52 Süper Kupa skandalından iktidarı sorumlu tutan CHP: Milletimiz el birliği ile bu kirli oyunu boşa çıkarttı
10:55 On binlerin istifaya davet ettiği Netanyahu: Hamas'tan kurtulmayı planlıyorum ama işimden kurtulmayacağım
10:56 Hamile kadını cinsel ilişki sırasında öldüren adamdan "fantezi" savunması
10:41 Kara para aklama suçlamasıyla tutuklanan Dilan Polat ruh ve sinir hastalıkları hastanesine götürüldü
10:20 Habermetre 2023'e damga vuran dizileri sıraladı! Kızılcık Şerbeti ve Yalı Çapkını başa baş gitti
10:11 AK Partili Cevizoğlu, Galatasaray ve Fenerbahçe başkanlarını diplomatik kriz çıkarmakla suçladı
09:54 Koronavirüse yakalanan Leman Sam hastanede tedavi altında
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2023 12:59:12. #1.12#
SON DAKİKA: Gaziantep'te Otomobilin Çarptığı Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement