Gaziantep\'te Otomobilin Çarptığı Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti

Gaziantep'te yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı yaşlı adam, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, dün öğle saatlerinde Şahinbey ilçesi Düztepe Mahallesi Özdemirbey Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, yolun karşısına geçmek isteyen 74 yaşındaki Mehmet Koçak'a plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen otomobil çarptı. Kaza sonrası metrelerce savrulan yaşlı adam, ağır yaralandı. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Koçak'ı ilk müdahalenin ardından yakınlardaki özel bir hastaneye kaldırdı. Yaşlı adam, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Mehmet Koçak'ın cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Kaza sonrası panikle kaçan otomobil sürücü daha sonra teslim olurken olayla ilgili soruşturmanın ise devam ettiği öğrenildi. - GAZİANTEP