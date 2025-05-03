Gaziantep\'te Pamuk Yüklü Tır Yan Yattı

GAZİANTEP (İHA) – Gaziantep'te pamuk yüklü tırın dorsesi virajı alamayarak yan yattı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde meydana gelen kazada Hatay'dan yüklediği pamuk balyelerini taşıyan tır virajı alamayarak yan yattı. Sürücü yara almadan kurtuldu.

Hatay İstikametinden Nurdağı istikametine seyir eden R.K.(24) yönetimindeki 59 AES 422 plakalı çekiciye bağlı 59 ABM 426 plakalı dorse İslahiye çevreyolu bağlantısında virajı alamayarak yan yattı. İhbar üzerine olay yerine emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada herhangi bir yaralanma olmadığı öğrenilirken, tırın kurtarıcı ile kaldırılmasıyla yol yeniden ulaşıma açıldı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. - GAZİANTEP